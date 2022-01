BR Travessias informa que balsas voltaram a operar após manutenção

A BR Travessias informa que às 12h40 desta sexta-feira (28) restabeleceu o fluxo no transporte da baía de Guaratuba, voltando a operar com duas balsas: Rainha dos Valadares, com capacidade para até 40 veículos ,e Vitória, que transporta até 100 veículos.

A concessionária explica que na manhã de hoje os rebocadores que impulsionam as balsas passavam por manutenção e inspeção da Marinha, o que originou tempo maior de espera e filas.

A empresa informa ainda que as obras continuam. Nesta semana prosseguem os serviços no cais 4 e no 3, na margem de Caieiras. A obra envolve uma grande equipe que inclui vários soldadores, já que as referidas estruturas são compostas de madeira e vigas de ferro.

“BR Travessias lamenta mais uma vez o transtorno gerado e reafirma que segue trabalhando para cumprir o cronograma e oferecer ao usuário, desde a bilheteria, até o desembarque, estruturas sólidas e seguras”, diz o comunicado.