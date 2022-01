Circo da Caravana Cultural se apresenta no Ginásio José Richa hoje e amanhã

Ao longo do mês de janeiro, as praias paranaenses serviram de palco para atrações diárias da Caravana Cultural com o circo na areia, trapézio, lira, malabares, dança e oficinas recreativas, ao ar livre e para todos.

Neste sábado e domingo (29 e 30), a equipe itinerante fará suas últimas apresentações em Guaratuba. Por conta das chuvas na região, o show acontecerá no Ginásio de Esportes Governador José Richa.

Assim que o show começa, todos os presentes, adultos ou crianças, têm a atenção tomada pelo espetáculo interpretado pelos artistas da Caravana Cultural. Com apenas cinco anos, Isadora Vian ficou encantada com a bailarina clássica da Caravana Cultural, Mayara Nogueira, no momento em que a artista entrou em cena e performou diante da plateia em Caiobá. “Quando eu crescer, quero ser bailarina igual ela”, disse a pequena, extremamente entusiasmada aos braços de Mayara.

“Receber um carinho tão grande e sincero como esse, da pequena Isadora, é incrível. Consigo ver no olhar dela o quanto ela ficou feliz com o show, e é isso que move nosso coração de artista”, afirmou a bailarina. “Tem sido muito gratificante nos apresentarmos nas praias paranaenses, pois conseguimos perceber esse carinho do público em todo lugar que a gente vai”.

O pai de Isadora, Joel Vian, conta que veio de Rondônia passar as férias nas praias do Paraná e tem se surpreendido todos os dias com as atividades recreativas e as apresentações que estão disponíveis para os veranistas.

“É o terceiro ano seguido que viemos para cá durante o verão. Sempre fomos muito bem recebidos pelo pessoal aqui do governo, principalmente por nos sentirmos seguros e entretidos a todo momento. Claramente aqui, no Paraná, a praia vai além da areia e da água”, contou. “O espetáculo foi incrível, eu mesmo dei muita risada quando o palhaço entrou em cena”.

Manoela Ferreira, de 11 anos, veio com a mãe, Lorena Cristina Ferreira, e com a irmã caçula de cinco anos de idade, Mayumi Ferreira, para ver o show. Mesmo morando na cidade de Matinhos, ambas as amigas contam que esta foi a primeira vez que acompanharam um espetáculo como esse na praia.

“A bailarina, sem dúvida, foi quem mais eu me identifiquei, principalmente por já saber um pouco dos movimentos que eu acho lindo”, disse Manoela.

São 12 equipes circenses fixas que ficam pelas praias onde há bases do Esporte para atendimento e entretenimento dos veranistas. Além disso, há uma equipe itinerante da Caravana Cultural, que também se apresenta nas estruturas do Esporte, que já passou pelas praias de Shangrilá, Ipanema, Ilha do Mel e Praia de Leste e Caiobá.

Sábado movimentado – O sábado começou movimentado no Ginásio José Richa, com jogos de basquete 3×3, desde às 8h30. às 15h acontece o Concurso Garotinho e Garotinha Guaratuba. Às 16h30 tem a final do basquete.

Fonte: AEN – Fotos: Sesp