Demolição de prédio vai criar novo espaço de lazer em Guaratuba

O prefeito Roberto Justus operou os controles da retroescavadeira e deu início à demolição do prédio da antiga Loja Vitória, na manhã da terça-feira (25). O secretário Márcio Tarran e os funcionários da Secretaria de Obras, continuaram para valer o serviço, que deve ser concluído nesta próxima semana.

A demolição do imóvel possibilitará um espaço de lazer entre a Praça Central e a Praça dos Namorados, nas margens da baía de Guaratuba. A Prefeitura ainda não definiu o paisagismo do local, mas já está decidido que não haverá nenhuma construção que obstrua a vista da paisagem.

Após a derrubada do prédio, quem estiver na porta da Igreja Bicentenária poderá ver a baía. Quem subir o pedestal do Morro do Cristo observará a praia, toda a extensão da avenida 29 de Abril e a baía de Guaratuba, com as montanhas da Serra do Mar ao fundo, sem qualquer obstáculo na frente.

O valor total da indenização pago pelo município foi de aproximadamente R$ 2,5 milhões, incluindo o valor do imóvel, pago ao proprietário, e o fundo de comércio, pago aos proprietários da Loja Vitória.

O ato simbólico da demolição foi presenciado pelos vereadores Fabiano da Caieiras e Itamar Junior e diversos secretários municipais.

Fotos: Correio do Litoral