Bombeiros buscam jovem que se afogou no sábado em Guaratuba

Imagem: TV Guaratuba – sábado 29/01/2022

O Corpo de Bombeiros recomeçou na manhã deste domingo (30) a busca pelo jovem que se afogou ontem à tarde na Praia Central de Guaratuba. As buscas estão sendo feita hoje na superfície, com uso de jet ski.

Lucas Hunhoff, de 26 anos, morador de Santa Maria do Oeste, no Paraná, passava o final de semana na praia com a família. Por volta das 16h, ele estava no mar junto com duas pessoas, de 13 e de 28 anos, que também tiveram dificuldade de sair da água no mesmo momento. Os guarda-vidas do posto próximo conseguiram resgatar dois, mas quando voltaram para salvar Lucas, eles já havia submergido.

Foram feitas buscas com jet skis, redes de busca e o helicóptero Falcão 08. O trabalho foi interrompido à noite, quando não havia mais visibilidade.