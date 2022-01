Litoral tem queda de 25% no número de novos casos de covid

O Litoral do Paraná registrou 3.042 novos casos de covid-19 nesta última semana, 25% a menos do que na semana anterior, quando houve 3.796 confirmações da doença. É a primeira vez que acontece redução desde o final de 2021.

Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e se referem à Semana Epidemiológica entre 22 e 29 de janeiro.

Os novos casos confirmados da doença foram em Guaratuba (828), Pontal do Paraná (731), Matinhos (720), Morretes (344), Antonina (164), Paranaguá (163) e Guaraqueçaba (92).

O número de óbitos, no entanto, teve um aumento expressivo: foram 9, contra 3 há uma semana. As mortes foram registradas em Paranaguá (3), Guaratuba (3) e Matinhos (3). Os dados levam em conta a data dos registros – há óbitos confirmados pela Sesa nesta semana que ocorreram na semana anterior.

Incidência – A região soma 55.102 casos, com uma incidência de 18.378 casos / 100 mil, contra 16.780 do Paraná. Diferente do cenário de um ano atrás, já não é uma das 3 regiões do Paraná com maior incidência, estando hoje em 10º lugar entre as 22 regionais de saúde em que se divide o estado.

Mortalidade – Já são 1.191 mortes por covid no Litoral, que tem um mortalidade de 397,2 para cada 100 mil habitantes – no Paraná são 355,7 óbitos / 100 mil. Está hoje em 4ª lugar entre as 22 regionais.