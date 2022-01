Prefeitura de Guaraqueçaba se prepara para receber desabrigados pelas chuvas

Fotos: Departamento de Comunicação Social

Guaraqueçaba fica praticamente isolada neste domingo (3), devido às fortes chuvas que caem desde a quinta-feira (27). Trechos da rodovia PR-405 estão alagados e há riscos de deslizamentos em diversos pontos.

A Estrada do Costão foi interditada em virtude de desmoronamento. Havia a expectativa de que o nível dos rios subisse ainda mais pela tarde.

Equipes da Prefeitura estão mobilizadas com a Defesa Civil para dar apoio às famílias desabrigadas ou em situação de risco. Uma estrutura foi montada na Escola Municipal Antonio Barbosa Pinto, na sede do município. Equipes de todas as secretarias municipais estão a postos desde a manhã de domingo.

A prefeita de Guaraqueçaba Lilian Ramos Narloch, que é também vice-presidente da Amlipa (Associação dos Municípios do Litoral) já está articulando ações de apoio com os demais prefeitos.

A Prefeitura informa que, em caso de emergência, as pessoas acionem a Defesa Civil de Guaraqueçaba por meio do telefone (41) 99963-7036.