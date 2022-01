Justiça determina prisão de acusado de tráfico que havia sido solto em Guaratuba

Foto: TJPR

Em análise de recurso impetrado pelo Ministério Público do Paraná, o Tribunal de Justiça determinou a prisão preventiva de um acusado de tráfico de entorpecente em Guaratuba.

O suspeito havia sido posto em liberdade provisória após prisão em flagrante quando traficava cocaína no dia 5 de outubro do ano passado. O recurso foi apresentado pela 2ª Promotoria de Justiça de Guaratuba responsável pela denúncia, após decisão do Juízo da Vara Criminal da comarca que libertou o réu.

Acolhendo a argumentação do MPPR, o acórdão do TJPR considerou que a prisão preventiva “se faz necessária para garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza da substância entorpecente apreendida (cocaína), além de se verificar a existência de condenação anterior transitada em julgado” contra o mesmo réu, que tinha maus antecedentes, havendo sido preso anteriormente pelo mesmo delito em janeiro de 2021.