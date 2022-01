Obra no atracadouro provoca filas e demora no ferry boat

Ponte 4, onde vinham atracando apenas balsas, vai poder receber ferry boat

Obra na ponte de embarque (atracadouro) da travessia da baía de Guaratuba provoca filas e demora de até 1 hora e meia no embarque desde a manhã desta segunda-feira (31).

A concessionária do serviço de travessia da baía explica que está realizando reforço a estrutura da ponte 4 (do lado de Cabaraquara, ao lado da base náutica do Corpo de Bombeiros), que tem sido utilizada exclusivamente para balsas, para que possa servir de atracadouro também para os ferry boats.

Esta obra deverá terminar hoje, mas o fluxo na travessia só voltará ao normal dentro de mais de uma semana.

Após concluir o serviço na ponte 4, será interditada a ponte 3 (do lado da Prainha) para uma reforma mais ampla – uma reconstrução, diz a empresa – o que poderá ficar pronta na semana que vem, dependendo das condições do tempo.