Corpo de jovem que se afogou é encontrado em Guaratuba

Foto: Redes sociais

O corpo do jovem que se afogou no sábado (28), na Praia Central de Guaratuba, foi encontrado na praia de Caieiras, no final desta tarde de segunda-feira.

Banhistas viram o corpo boiando no mar e avisaram os guarda-vidas do posto próximo. Equipes que estavam realizando buscas foram ao local e retiraram o corpo da água, sendo constatado se tratar de uma vítima masculina com características condizentes a do rapaz desaparecido no mar.

A família da vítima foi informada e reconheceu como sendo Lucas Hunhoff, de 26 anos, morador de Santa Maria do Oeste, no interior do Paraná. O corpo foi transferido para o Instituto Médico Legal em Paranaguá para os exames periciais.