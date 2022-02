Filhote de lontra encontrado em Guaratuba recebe tratamento

Fotos: IAP

Um filhote de lontra (Lontra longicaudis) foi destinado nesta segunda-feira (31) ao Instituto Conservacionista Onça Pintada, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, local autorizado pelo Instituto Água e Terra (IAT) para acolhimento de animais vitimados.

O filhote foi encontrado há cerca de duas semanas, sem ferimentos, preso em um canal de drenagem no município de Guaratuba com tempo de vida estimado em duas semanas.

O animal foi achado por um cidadão e entregue no posto do Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde. Na sequência foi encaminhado ao Escritório Local do IAT em Guaratuba.

“Ele chegou com poucos dias de vida, ainda com os olhos fechados e em fase de amamentação. No local, a mãe não foi localizada. Juntamente com apoio veterinário, o IAT fez os primeiros socorros e atendimento clínico e agora ele será encaminhado para um empreendimento de fauna licenciado e adequado para a manutenção da espécie dele”, explicou a bióloga do IAT, Jéssica Jasinski.

O filhote passou por diversos exames clínicos e foi tratado com alimentação adequada até estar apto para sua transferência do Litoral para o Instituto onde será sua moradia. A espécie consta na lista de ameaçados de extinção.

ORIENTAÇÕES – O porta-voz do Batalhão Ambiental, tenente Rafael Freitas da Silveira, destaca que a principal causa do deslocamento de animais silvestres é a diminuição do seu habitat.

“Se um animal silvestre for encontrado próximo a um local de mata, o ideal é não interferir e aguardar que ele retorne para seu habitat. Quando não for possível, orientamos que os órgãos municipais sejam acionados para que seja feita a remoção e ele receba o tratamento adequado”, disse.

O Instituto Água e Terra observa que, ao se deparar com algum animal silvestre machucado ou que necessite de atendimento, é preciso que o cidadão entre em contato com o Escritório Regional do IAT mais próximo. Os técnicos do órgão irão passar orientações sobre os procedimentos a serem adotados em cada caso.