PM prende quatro por tráfico e apreende 3.510 pedras de crack

No início da tarde de ontem (31), uma ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de 4 pessoas e na apreensão de grande quantidade de drogas e dinheiro em Guaratuba.

Conforme o relato, às 12h30n, policiais militares da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), com base em denúncias de tráfico de drogas, patrulhavam pela avenida Santa Clara, no bairro Piçarras, em um ponto conhecido pela intensa movimentação de usuários e traficantes de entorpecentes. Segundo os policiais, ao passarem pelo chamado Beco do Pedrinho, que é uma “boca de fumo” conhecida na região, sentiram um forte odor de maconha saindo de uma das duas casas localizadas no endereço.

Os policiais se dividiram em duas equipes e efetuaram a abordagem de dois casais que estavam em duas casas naquele momento. De acordo com o Boletim de Ocorrência, os quatro abordados são conhecidos no meio policial e todos têm várias passagens pelo Sistema Prisional por tráfico de drogas.

Durante a averiguação, em um dos endereços foram encontrados, escondidos embaixo de uma cama,dentro de um saco plástico, R$ 9.775,00 em notas miúdas. No outro imóvel, os policiais militares localizaram, também embaixo de uma cama, 3.510 pedras de crack (500 g), prontas e embaladas para a comercialização, bem como 4 tabletes de maconha, pouco mais de 2 kg da droga.

Diante do flagrante delito, os quatro receberam voz de prisão e, posteriormente, foram conduzidos com os materiais apreendidos até a 8ª Delegacia da Polícia Civil.

Foto e informações: Comunicação Social do 9º BPM