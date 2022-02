Flutuante cede e travessia do ferry boat fica com apenas 2 embarques

Foto: Elisson Moraes, para o Correio do Litoral

O flutuante do embarque do ferry boat no cais (atracadouro) número 1, na margem sul, do lado de Caieiras, cedeu na noite desta segunda-feira (31) e terá de ser reconstruído, informou a empresa concessionária.

De acordo com a BR Travessais, o incidente aconteceu enquanto a estrutura passava por inspeção, estava “inoperante por mais de 24 horas” e que não houve “risco à segurança”.

Na manhã de segunda, a empresa realizou obras de reforço no cais número 4, ao lado da base do Corpo de Bombeiros, na margem norte.

O objetivo foi possibilitar a atracagem de ferry boat e não apenas balsas como vinha acontecendo e assim poder interditar e reformar a ponte 3, do lado da Prainha. A BR Travessias informou que a construção desta ponte deverá levar mais de uma semana.

Com a necessidade de obras urgentes também no cais 1, a travessia vai permanecer apenas nos cais 2 (sul) e 4 (norte). Leia a íntegra da nota da empresa.

Nota

Sobre o flutuante que cedeu na noite desta segunda-feira, 31 de janeiro, na margem Guaratuba da baía, BR Travessias concessionária dos serviços de transporte no local informa que, aquele porto estava inoperante por mais de 24 horas, passava por inspeção. No momento em que parte da estrutura cedeu não havia risco à segurança. A concessionária informa ainda que já havia trabalhado na referida ponte no ano passado, ocasião em que realizou sérias intervenções.

Conforme comunicado divulgado na tarde desta segunda-feira (31) pela concessionária, todas as estruturas estão sendo inspecionadas e passarão por um processo de reconstrução que implicará em interdição de ponte e flutuante.

A BR Travessias reafirma o seu compromisso com o cumprimento das condições de segurança de todos os elementos da operação.

Cais 2 funcionando hoje ao meio-dia (Foto: Elisson Moraes)

Cais 3 interditado para obra de reconstrução (Foto: Elisson Moraes)