Rio São João é liberado para o lazer quase um ano depois de acidente

Celia Cristina Lima Rocha, gerente da Apa de Guaratuba e do escritório Local do IAT, fiscaliza condições do rio em fevereiro de 2021 (Foto: IAT /Arquivo)

O rio São João, em Guaratuba, foi finalmente liberado para lazer, recreação e pesca, quase um ano depois do derramamento de produto tóxico na BR-376.

A Portaria nº 020, de 25 de janeiro do Instituto de Água e Terra do Paraná , foi publicada na quinta-feira (27), no Diário Oficial do Estado. É assinada pelo diretor-presidente do iat, Everton Luiz da Costa Souza. O texto é sucinto: “Revoga Portaria nº 61, de 15 de fevereiro de 2021, reestabelecendo todos os usos permissíveis nos trechos paranaenses do Rio São João”.

De acordo com o documento, a decisão ocorre após informação técnica emitida pelo Escritório Local de Guaratuba, com confirmação da Coordenadoria Estadual de Acidentes Ambientais e da Assessoria Técnica Jurídicas, o que mostra o longo processo, que reúne quase 3.000 páginas de documentos.

O rio São João nasce na Serra do Mar, em Guaratuba, cruza a divisa do estado de Santa Catarina,percorrendo o município de Garuva, e volta para Guaratuba, desembocando na baía de Guaratuba. Todo seu percurso paranaense é dentro da Área de Proteção Ambiental – Apa de Guaratuba.

No dia 13 de fevereiro de 2021, um caminhão tombou na lateral da rodovia BR-376, na altura do km 679, e derramou a substância química Tanalith 60% CCA-C (inseticida e fungicida) que transportava. Ele escorreu pela canaleta das águas pluviais até atingir um córrego, afluente do rio São João.

A empresa responsável pelo acidente trabalhou durante meses na eliminação total da substância para garantir a qualidade da água e segurança da fauna local.