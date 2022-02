Encontrado corpo de mulher que se afogou ao cair de jet ski em Guaratuba

O corpo da mulher que se afogou depois de cair de jet ski na baia de Guaratuba foi localizado agora há pouco.

Ela foi localizado pela equipe do Corpo de Bombeiros que estava de jet ski a cerca de 2 km do local onde ocorreu o acidente, ontem. As características conferem com a descrição, mas ainda não houve reconhecimento oficial.

Segundo o Corpo de Bombeiros, trata-se de uma moradora do bairro Cohapar, em Guaratuba, de 29 anos.

Na noite desta terça-feira, por volta das 19h desta terça-feira (1°), o Corpo de Bombeiros recebeu a informação de que uma mulher havia caído de um jet ski na região do rio das Cruzes, na baía de Guaratuba. Um homem também teria caído, mas retornou à embarcação sem nenhum ferimento. Uma outra mulher, de 33 anos, que estava em outro jet ski passou mal ao presenciar a situação e foi levada até a Base Náutica do Corpo de Bombeiros para atendimento, sendo encaminhada de ambulância até a UPA em Praia Grande, em Matinhos.

O Corpo de Bombeiros fez buscas à noite com o bote inflável e jet ski e demarcou a região para retomada das buscas no início da manhã desta quarta-feira. Seu corpo foi levado para a base náutica e depois transportado para o Instituto Médico Legal, em Paranaguá.