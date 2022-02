Promotora fala como reagir à perturbação do sossego

Foto: Jaelson Lucas/AEN – Divulgação do MPPR

O MP no Rádio, programa do Ministério Público do Paraná, tratou nesta terça-feira (1º) de perturbação do sossego, especialmente casos relacionados a excesso de barulho provocado por eventos e aglomerações – situações que, mesmo com a pandemia, tendem a aumentar na temporada de verão.

A entrevistada é a promotora de Justiça Cibele Dioni Teixeira, do Ministério Público do Paraná, que atua em Pontal do Paraná, escolhida por ser o Litoral a região que neste período costuma ter muitos casos relacionados a esse problema.

Durante a conversa, ela explica o que caracteriza perturbação do sossego e poluição sonora, quais as penalidades cabíveis nestes casos e como as pessoas podem noticiar incidentes desse tipo.

