Polícia Ambiental multa madeireira em Guaratuba e depósito em Matinhos

O Pelotão da Polícia Ambiental de Guaratuba autuou, nesta segunda-feira (31), uma madeireira que tinha madeira nativa e uma empresa que suprimiu mata nativa.

Em Guaratuba, a madeireira havia sido fiscalizada na semana passada e foi notificada para apresentar a documentação até esta segunda, o que não aconteceu. Na ocasião, foi constatado que havia 1,5m³ de madeira bruta nativa da espécie guarantã sem o documento de origem florestal.

A madeireira terá de pagar multa de R$ 600,00 e ainda terá de responder termo circunstanciado de infração penal.

Em Matinhos, a equipe do Pelotão de Guaratuba efetuou autuação administrativa em uma im[ovel no balneário Flamingo onde foi constatado o corte de 480 metros quadrados de vegetação secundária em estágio médio de regeneração.

De acordo com a Polícia Ambiental, a constatação do dano se deu com auxílio de imagens de satélite e na análise do remanescente da vegetação de entorno.

O proprietário foi notificado, porém não apresentou autorização florestal para a prática acima citada. No local já existe um depósito de piscinas instalado.

A empresa foi multada em R$ 7 mil e a propriedade foi embargada. Na esfera penal será encaminhada informação de crime ao Ministério Público Estadual da Comarca de Matinhos.

Fonte e imagens: 2º Pelotão da Polícia Ambiental de Guaratuba