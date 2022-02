PM realiza Operação Barreira para prevenir crimes no Litoral

Fotos: PMPR

A Polícia Militar do Litoral realiza o ano todo a Operação Barreira, que tem como objetivo fazer bloqueios nas entradas e saídas das cidades da região. O objetivo primordial é verificar mandados de prisão, armas e drogas. A ação policial é executada pelos policiais escalados na Rádio Patrulha Auto (RPA) durante a temporada de verão.

A Operação Barreira leva em conta que a circunscrição do 9º Batalhão de Polícia Militar enfrenta uma mescla de atividades lícitas e ilícitas. Desde dezembro de 2021 ela é executada diariamente pelo reforço do efetivo levado ao Litoral para a Operação Verão.

A área de abrangência do 9º BPM têm características únicas, com ambientes rurais ou urbanos, terra e mar, locais extremamente turísticos e regiões portuárias, localidades eminentemente com vida diurna e outras intensamente noturnas. A região também faz divisa com Santa Catarina e São Paulo, onde há intensa atividade de tráfico de drogas e local de esconderijo de quadrilhas em área de chácaras, além de enfrentamento entre grupos criminosos.

Ao entrar sair das cidades do Litoral, o cidadão certamente se depara com um bloqueio policial. Esta ação desencoraja criminosos que ingressam nesses municípios com a intenção de cometer atos ilícitos e demonstra o controle da segurança pública no local.

Para o morador de Matinhos Nicolas dos Santos Souza, o trabalho é muito importante e reforça a presença da segurança pública. “Serve para o pessoal entender que existe policiamento no Litoral”, declarou.

O coordenador do Policiamento da Unidade da região de Matinhos, tenente Raphael Gumbowsky Narciso, diz que a operação se baseia na missão constitucional, que é o policiamento ostensivo e preventivo. “Mostramos para a população que chega ao Litoral com intuito de se divertir e aproveitar as férias que a presença policial é importante, que a PM está próxima, fiscalizando e coibindo diversos crimes”, disse.

Fonte: PMPR / AEN