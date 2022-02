PLATAFORMA DA UNILEVER OFERECE CURSOS GRATUITOS PARA OPERADORES DE RESTAURANTES SE ADAPTAREM AO DELIVERY 

Com módulos apresentados por Unilever PRO, Senac, Senai, Le Cordon Bleu e Abrasel, entre outros, Universidade do Restaurante disponibiliza cursos gratuitos para restaurantes se manterem competitivos no cenário digital e adaptarem seus serviços para entregas online

A demanda por serviços de delivery aumentou durante a pandemia do novo coronavírus, principalmente no setor alimentício. Muitos restaurantes que não faziam entregas online tiveram que se adaptar, ou enfrentar tempos difíceis.

Para apoiar os operadores de restaurantes nesse cenário, a Unilever PRO e a Unilever Food Solutions criaram um curso 100% gratuito e online sobre delivery, com apresentação da chefe carioca Katia Barbosa, jurada do programa Mestre do Sabor da TV Globo.

Mesmo com um possível fim da pandemia da COVID-19 se tornando mais possível, os pedidos de delivery online continuam intensos. O curso – um dos módulos da Universidade do Restaurante – é parte de uma série que aborda diversos temas, como marketing a finanças, dicas de apresentação de pratos e fotografia, cuidados com as regras de higienização e outras dezenas de aulas. Os vídeos são ministrados por especialistas da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), SENAI, chefs da Unilever Food Solutions (UFS) e outros profissionais de destaque no mercado alimentício.

Como restaurantes podem ter rentabilidade com o delivery?

“A quarentena obrigou muitos restaurantes a atenderem por delivery, e até quem nunca pensou em trabalhar com entregas teve que se adaptar”, explica Katia. A chef acredita que essa é uma grande oportunidade para restaurantes expandirem seus negócios e fidelizarem novos clientes.

O curso começa orientando empreendedores na escolha dos serviços de entrega e os cálculos de rentabilidade para embasar essa decisão. “Para que o delivery seja um bom negócio, tem que colocar tudo na ponta do papel”, conta Ivim Pelloso, consultora em food service e fundadora do Kitchain.

Katia relembra a importância de comparar 4 fatores que impactam os custos da operação:

Organizar as finanças é um passo importante na adaptação para o delivery, mas o outro grande desafio está na cozinha. Afinal, os restaurantes devem montar cardápios exclusivos para o online, estruturar uma linha de preparo e entrega que seja ágil e eficiente, tudo isso sem esquecer de manter o sabor, textura e aroma que vão encantar o cliente.

Para apoiá-los nessa fase, os chefs Michael Yamashita, Eleonara Stefani e Thais Gimenez contam como levar e proporcionar grandes experiências para a casa dos clientes, além de dar dicas de tendências de menu que fazem sucesso nos aplicativos, incluindo as opções veganas e vegetarianas que estão em alta.

Interessados podem se cadastrar gratuitamente no site da Universidade do Restaurante, com direito a certificados de conclusão no fim de cada módulo. A plataforma foi desenvolvida em parceria com a Unilever Food Solutions, especializada em soluções e serviços para profissionais do ramo alimentício, junto com a Unilever PRO, marca de produtos profissionais para limpeza da Unilever.