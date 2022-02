Festa do Divino em Guaratuba será de 8 a 17 de julho

A Festa do Divino Espírito Santo de Guaratuba será realizada entre os dias 8 e 17 de julho. A informação foi divulgada agora à tarde nas redes sociais do evento. O tema da Festa do Divino de 2022 é “Fale com Sabedoria e Ensine com Amor”, seguindo a Campanha da Fraternidade da Igreja Católica, que trata da educação.

Batista Sugamosto da Rosa e Djalmo Luiz da Rosa, escolhidos em 2021, formam o casal-festeiro-mor responsável pela organização. Ao lado deles estão outros casais festeiros de eventos anteriores, fiéis e membros da Paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso.

Nos últimos dois anos, a festa foi realizada de forma virtual, sendo em 2021 com missas com presença limitada, processão de automóveis e o tradicional churrasco servido nos carros (drive-thru).

Em virtude das incertezas em relação à pandemia ainda não há muita definição sobre o evento de 2022. “Estamos ansiosos para recebermos a todos os devotos do Divino Espírito Santo para essa incrível festa, cheia de tradição, celebrações e entretenimento em um ambiente familiar e seguro”, informam os organizadores.