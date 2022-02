Encontrado corpo de homem que se afogou em Antonina

Às 16h10 desta quinta-feira (3), uma equipe do Corpo de Bombeiros que fazia buscas com um bote inflável de salvamento na baía de Antonina localizou o corpo do homem que se afogou ontem.

“As características são compatíveis com as indicadas do senhor de aproximadamente 60 anos que submergiu no fim da tarde de ontem, na região do trapiche da Feira Mar”, informa a corporação. A localização do corpo foi próxima ao local indicado como do afogamento ocorrido ontem.

As buscas foram iniciadas assim que o Corpo de Bombeiros foi informado sobre a situação de afogamento no final da tarde desta quarta-feira, com busca em profundidade, na técnica do mergulho livre, embarcação para busca de superfície e aeronave Falcão para busca aérea.

Com o anoitecer, as buscas foram suspensas e retomadas na manhã desta quinta-feira.

A primeira informação recebida pelo Corpo de Bombeiros foi que o senhor teria caído de um barco (conforme divulgado ontem), contudo, durante o trabalho das buscas, pessoas relataram que ele teria ido de bicicleta até o trapiche, entrado na água em direção a um barco e, ao chegar, não teria conseguido voltar, afundando e não sendo mais visto. Ainda não se sabe o nome da vítima, nem o local onde morava.

É a 8ª morte por afogamento no Litoral desde o início da Operação Verão, no dia 18 de dezembro, todas ocorridas em locais não protegidos por guarda-vidas, destaca o Corpo de Bombeiros.