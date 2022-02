PM apreende mais de 24 quilos de drogas no balneário Coroados

Foto: PMPR

Um homem foi preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (4) no balneário Coroados, em Guaratuba. Com ele, foram encontrados 23 quilos de maconha, um quilo de crack e 200 gramas de cocaína, além de dinheiro. O detido e as drogas foram entregues à delegacia da cidade.

“A equipe viu o homem em atitude suspeita e se aproximou para fazer a abordagem, mas ele fugiu para dentro de uma casa. Posteriormente, os policiais militares conseguiram deter o suspeito”, disse a comandante da Subárea de Guaratuba, capitã Michele de Paula Trindade Sensolo.

Durante os desdobramentos da ocorrência, os policiais encontraram uma mochila com um tijolo de maconha. Michele explica que buscas foram feitas e quando os policiais retornarem ao local inicial onde o suspeito estava, foi encontrada outra mochila com o restante das drogas.

“Ainda encontramos mais porções de outras drogas, como crack e cocaína, e R$ 385,00 em dinheiro, vários comprovantes de transferência bancária e um caderno com anotações sobre o comércio das drogas”, detalhou.

O homem já tinha passagens pela PM por uso e tráfico de drogas. Após as medidas de praxe, os policiais militares encaminharam o suspeito à delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos cabíveis.