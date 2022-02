Criança morre ao ser atropelada na garagem, em Guaratuba

Um criança morreu ao ser atropelada por um parente que recolhia o carro na garagem.

Segundo informações, a criança de 1 ano e meio chegou ao Pronto Socorro Municipal após possivelmente ser atingida na cabeça, mas sem ferimentos expostos. Os profissionais do PS tentaram a reanimação por quase uma hora, mas não obtiveram sucesso. O óbito foi constatado por volta das 17h.

As primeiras informações são de que um parente da menina foi recolher o veículo e acabou não vendo a criança que passou na frente do veículo, na garagem da casa, no bairro Mirim.

A pequena Jullye é neta do vereador Juliano Petruquio (MDB), que esteve no Pronto Socorro junto com sua família.

Fonte: Portal Cidade Guaratuba