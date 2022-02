Esporte e arte da operação verão se despediram do Litoral 

As atividades de esporte, teatro e lazer do Governo do Estado se despediram do Litoral no domingo (30) passado. Para os setores de segurança e de saúde, a operação Verão continua até o Carnaval. Até esta data, acontecem alguns eventos esportivos.

As equipes coordenadas pela Superintendência Geral do Esporte atuou de 28 de dezembro a 30 de janeiro, e comemora 607.273 cadastros realizados nos postos fixos e as interações com o trio elétrico que percorreu toda a orla de Matinhos a Pontal do Sul, em Pontal do Paraná.

De terça a domingo, em postos fixos ou itinerantes, as equipe estiveram em Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Ilha do Mel, Antonina e Morretes – e na região noroeste – em Porto Rico e São Pedro do Paraná – realizando diversas atividades esportivas, culturais e recreativas. A programação contou com caminhada orientada, avaliação física, recreação infantil, aulas de ginástica e dança, entre outras atividades de esporte e lazer.

Os postos fixos do Verão Paraná – Viva a Vida estavam estruturados com palcos para a realização das aulas, muro de escalada com tirolesa, mesa de futmesa, além de quadras de vôlei de praia, futebol e beach tennis. Todas as atividades foram preparadas, acompanhadas e conduzidas por mais de 250 profissionais e acadêmicos de Educação Física, Turismo, Enfermagem e Comunicação.

O superintendente geral do esporte, Helio Wirbiski, destaca o êxito das ações realizadas e comemora o recorde de atendimentos desta edição. “ O balanço do Verão Paraná Viva a Vida foi muito positivo. Atendemos mais de 600 mil pessoas, e todos os eventos ocorreram com sucesso. Ainda até o carnaval teremos algumas competições nos fins de semana. Nosso atendimento foi feito com excelência e capacitação, e já esperamos a chegada do próximo verão numa possível pós-pandemia, para recebermos da melhor maneira os turistas paranaenses e de todo Brasil”.

TRUPES CIRCENSES – A magia do circo também fez parte do Verão Paraná ao longo de todo o mês de janeiro, com duas equipes itinerantes que percorreram as cidades de Morretes, Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Antonina e Paranaguá, além de 12 trupes de circo fixas que fizeram apresentações durante o dia. Na Caravana Cultural, mais de 30 artistas circenses desenvolveram atividades educacionais de criação de bonecos, artes visuais, malabares (criação e manuseio), teatro, tecido, lira e trapézio, além de atividades recreativas como pintura facial, escultura de areia e caça ao tesouro. Também foram realizadas performances e pocket apresentações com números de circo, fogo, contações de histórias e ações de recolhimento de resíduos pelas praias.

EVENTOS – Aos finais de semana, a operação verão contou com uma intensa programação de eventos integrantes dos Jogos de Aventura e Natureza, como o Cross Games, o Campeonato Paranaense de Beach Soccer, o Circuito Brasileiro de Handebol de Areia, o Torneio de Beach Flag Football (Futebol Americano de Praia) e o Campeonato Paranaense de Futevôlei. Os eventos reuniram milhares de espectadores que puderam acompanhar as disputas gratuitamente. Turistas de diversas regiões do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, São Paulo, Argentina e Paraguai estiveram presentes nas areias do litoral.

