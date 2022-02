Avião da operação verão leva vítima de infarto de Guaratuba a Curitiba

Uma equipe do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) fez a remoção aeromédica de uma vítima de infarto de Guaratuba até Curitiba nesta sexta-feira (4). A ação foi feita por equipes que atuam na operação Verão Paraná e levou apenas 25 minutos.

O comandante do BPMOA, coronel Julio Cesar Pucci, explica que em condições normais de trânsito, o deslocamento de Guaratuba para Curitiba pela rodovia seria de duas horas, mas com o avião da unidade, o deslocamento foi de apenas 25 minutos. “Isso proporcionou mais conforto e segurança à vítima”, salienta.

O Samu fez o atendimento inicial de um homem, de 60 anos, que teve um infarto agudo do miocárdio, porém, devido à complexidade do caso, foi necessário solicitar apoio para fazer o transporte aéreo à capital do estado para atendimento especializado.

Nesta ação, foi utilizada o avião Falcão 06 que possui toda a estrutura necessária para dar agilidade na remoção e segurança para a tripulação e para a equipe médica já embarcada.

Segundo o coronel Pucci, a aplicação da aeronave tem feito a diferença para ajudar a população em situações diversas. “Com esse avião, atuamos no combate ao crime e prestamos o serviço aeromédico, atendendo as demandas do transporte de órgãos e vacinas, fazendo com que os órgãos estaduais trabalhem de forma integrada para dar mais agilidade e segurança ao cidadão paranaense”.