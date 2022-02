Mais uma redução em novos casos de covid no Litoral: 40% em uma semana

O aumento da covid-19 no Litoral do Paraná continua preocupante – como em todo o Brasil –, mas a velocidade em que surgem novos casos vem diminuindo. As mortes causadas pela doença, no entanto, continuam aumentando.

Na última semana, foram registrados mais 2.163 novos casos na região, uma queda de 40% em relação a semana passada (3.042) e de 75% em comparação com duas semanas atrás (3.796).

Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e se referem à Semana Epidemiológica de 30 a 5 de janeiro.

Os novos casos foram confirmados em Guaratuba (526), Matinhos (495), Pontal do Paraná (452), Paranaguá (303), Morretes (198), Antonina (138) e Guaraqueçaba (51).

O número de óbitos teve um aumento pela segunda semana consecutiva: foram 12, contra 9 e 3 há uma e duas semanas, respectivamente. As mortes são de moradores de Paranaguá (5), Guaratuba (4) e Matinhos (2), Morretes (1).

A soma na estatística da região é de mais 11 óbitos, porque houve uma morte excluída de Pontal do Paraná que havia sido registrada por engano no dia 24 de janeiro. Os dados levam em conta os registros na Sesa na semana epidemiológica.

Incidência – A região soma agora 57.102 casos, com uma incidência de 19.100 casos / 100 mil, contra 17.977 do Paraná. Diferente do cenário de um ano atrás, já não é uma das 3 regiões do Paraná com maior incidência, estando hoje em 13º lugar entre as 22 regionais de saúde em que se divide o estado. Há uma semana estava em 10º.

Mortalidade – Já são 1.2021 mortes por covid no Litoral, que tem um mortalidade de 400,9 para cada 100 mil habitantes – no Paraná são 357,7 óbitos / 100 mil. Segue em 4ª lugar entre as 22 regionais.

Brasil – As informações sobre número de casos do governo federal deixaram de ser confiáveis. Os gráficos do Ministério da Saúde não são mais publicados desde o suposto ataque hacker.

De acordo com os dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Brasil fecha a semana com 5.278 óbitos pela Covid-19, a mais letal desde a primeira semana de agosto do ano passado.

Ao todo, foram 1.258.651 testes positivos para a doença. Mesmo o número sendo alto, o número é menor do que semana passada (1.305.477). É a primeira vez em seis semanas que os casos caem: 3,7%.