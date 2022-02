Homem morre afogado no Salto dos Macacos, em Morretes

Às 10h10 deste domingo (6), o Corpo de Bombeiros foi informado sobre um homem que desceu do tobogã de pedra no Salto do Macacos, em Morretes, submergiu no poço e não retornou à superfície.

Bombeiros foram ao local e deram início às buscas, também com o apoio do Falcão 03 do BPMOA.

Por volta de meio-dia, o corpo do rapaz foi localizado pelos bombeiros que usaram a técnica do mergulho livre.

O corpo foi removido e, no início desta tarde, não há informação da identidade da vítima.

É a nona morte por afogamento no Litoral e a segunda em cachoeira nesta temporada de verão.

Informações: Corpo de Bombeiros – imagens do BPMOA encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros