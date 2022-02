Duas pessoas foram encontradas mortas neste sábado no Litoral

Dois corpos foram encontrados neste sábado (5), em Paranaguá e em Pontal do Paraná. A Polícia Civil investiga as causas e circunstâncias das mortes.

Por volta das 11h, um homem foi encontrado boiando no rio Itiberê, no bairro Costeira, em Paranaguá. Ele foi identificado como Daniel França, que estava desaparecido desde o dia anterior.

Ele estava com a carteira e o celular, mas seu o carro havia desaparecido. um Chevrolet Prisma branco, placas BAQ-6965 de cor branca, que ainda não foi encontrado.

Por volta das 17h, um corpo foi achado numa área de restinga do balneário Grajaú, em Pontal do Paraná. Estava coberto com galhos, o que é indício de que tenha sido assassinado e escondido. Já estava em estado de decomposição, o que dificultou a confirmação da causa da morte e da identidade do morto.