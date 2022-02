Empresa Oceânica Sul informa horário dos ônibus para estudantes de Guaratuba

Foto: Secretaria Municipal de Educação de Guaratuba

A empresa Oceânica Sul informa que incluiu novos horários de ônibus em Guaratuba para atender a demanda da volta às aulas, a partir de hoje (segunda-feira, 7).

Os ônibus da concessionária do transporte coletivo agora também atendem os alunos da rede pública estadual, através de passe escolar fornecido pela prefeitura.

Os horários divulgados só abrangem os turnos da manhã e da tarde. De acordo com a tabela da Oceânica, os alunos do ensino fundamental com saída às 11h25 podem utilizar os carros de linha que passa às 11h30 no Centro.

Neste primeiro dia, houve diversos relatos nas redes sociais de atrasos e ônibus superlotados.