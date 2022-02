Deputados vão acompanhar contratação emergencial no ferry boat

Deputado Michele Caputo (Foto: Orlando Kissner/Alep)

O deputado Michele Caputo (PSDB) protocolou nesta segunda-feira (7) um pedido de informações à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística sobre como funcionará o novo processo de contratação emergencial de uma nova empresa para operar o ferry boat de Guaratuba.

A medida se dá após o anúncio pelo Estado de rompimento do contrato vigente com a concessionária BR Travessias e do anúncio de uma nova licitação.

Na última semana, Michele Caputo havia recolhido as 14 assinaturas necessárias para a abertura de uma comissão temporária especial de deputados a fim de tratar sobre os problemas no serviço de travessia na baía de Guaratuba. Diante da decisão de rompimento do contrato, os deputados agora voltam às atenções ao novo processo licitatório.

“Agora vamos focar no futuro, nesta nova contratação emergencial e na qualidade do serviço prestado, até a tão sonhada construção da ponte”, afirmou o deputado.

Caducidade – De acordo com o governo, o processo de contratação já está em andamento e será feito através do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR). O prazo de vigência deste novo contrato deve ser de seis meses enquanto se realiza nova licitação.

Assim que escolhida a nova empresa, o Estado declarará a caducidade do contrato com a atual concessionária, que iniciou em 2021 e teria validade de 10 anos.

“Cumprindo com o nosso papel de fiscalização, vamos acompanhar todo este encaminhamento. A ideia é marcar uma reunião com o presidente do DER-PR e uma comitiva de deputados. De forma alguma queremos fazer politicagem. Nosso único objetivo foi lutar por mais qualidade e segurança no serviço prestado, garantindo o bem-estar do usuário”, explica Michele Caputo.