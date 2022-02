Pontal fez mais de 15 mil testes de covid em janeiro

A Prefeitura de Pontal informa que realizou 15.153 testes de covid-19 neste mês de janeiro. De acordo com a estimativa do IBGE, o município possui 27.915 habitantes.

Do total de exames realizados 4.806 foram casos confirmados; destes, 7 precisaram de internamento. Na última semana, até sábado (5), foram 452 novos casos da doença na cidade.

Para atender o aumento do número de casos neste início de ano, inclusive de turistas, o município abriu mais um posto de atendimento para pessoas com sintomas respiratórios no Balneário Ipanema.

A prefeitura informa segue com os trabalhos no combate à covid 19, desde o atendimento para o diagnóstico através da testagem até a vacinação. “Mantivemos durante o ano passado e estamos mantendo, até o momento, a 1ª posição no Litoral e seguimos entre as três primeiras do estado em vacinação, informa o Departamento de Comunicação Social.