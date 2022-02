Nelson Justus anuncia reforma no Colégio Estadual do Cubatão

Nelson Justus anuncia reforma no Colégio Estadual do Cubatão

Foi assinada ontem a ordem de serviço para execução das obras de reparos no Colégio Estadual do Cubatão. A informação foi divulgada agora pela manhã pelo deputado estadual Nelson Justus (DEM) em seu perfil no Facebook.

Segundo o deputado, o valor contratado da obra é de R$ 419.500,00 e tem um prazo de 150 dias para a sua execução.

“A empresa contratada pela Fundepar é a Ricardi Construções e Empreendimentos Ltda”, informa Justus.