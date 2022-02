Funcionários encerram paralisação no ferry boat com a promessa de receberem salários

Imagens: TV Guaratuba / Reprodução

Funcionários da empresa BR Travessias paralisaram a travessia na baía de Guaratuba nesta terça-feira (8) para cobrar o pagamento dos salários de janeiro. Eles temem não receber após o anunciado rompimento do contrato pelo Governo do Estado com a concessionária do ferry boat.

A paralisação durou pouco menos de uma hora. Três vereadores estiveram no local para ajudar nas negociações e defender os trabalhadores: a presidente da Câmara, Professora Cátia do Doro, Fabiano da Caieiras e Paulo Araújo.

Uma reunião com a presença dos vereadores entre os trabalhadores e representantes da empresa foi realizada no ferry boat Piquiri, que estava paralisado, onde se chegou a um acordo.

A empresa BR Travessias informou que os pagamentos estão em dia. O que ainda não receberam foi o salário de janeiro que deveria ter sido pago nesta segunda-feira (7), 5º dia útil do mês.

De acordo com os trabalhadores, a empresa se comprometeu em pagar na quinta-feira (10). Após esta promessa, eles encerraram a paralisação e o transporte na baía foi retomado. Uma imensa fila havia se formado.

Contrato emergencial – O Governo do Paraná informou que irá contratar uma empresa de forma emergencial para administrar a travessia por seis meses, declarar a caducidade do contrato de concessão de 10 anos e realizar nova licitação. Segundo o governo, a empresa escolhida deverá ser anunciada nesta semana.