BR Travessias comenta decisão do governo, salários e “escravidão”

BR Travessias comenta decisão do governo, salários e “escravidão”

Imagem da transmissão da TV Guaratuba, na terça (8)

A direção da empresa BR Travessias veio a público na tarde desta quarta-feira (9) para comentar a decisão do Governo do Paraná de contratar nova empresa para substituí-la na operação o ferry boat de Guaratuba, informar que irá pagar os funcionários e contestar a denúncia divulgadas nas redes de manter trabalhadores em condições análogas à escravidão”.

Por fim, a empresa afirma que “lamenta todos os transtornos acarretados aos usuários, lembrando que fez investimentos e lutou bravamente para operar em condições desfavoráveis”.

A decisão do governo foi anunciada por volta do meio-dia de segunda-feira (7). Na tarde de terça (8), funcionários paralisaram a travessia na baía de Guaratuba e voltaram ao trabalho depois de obterem o compromisso de que os salários seriam pagos.

Leia a íntegra da nota à imprensa:

BR Travessias Ltda vem à público contestar informações inverídicas que circulam no município de Guaratuba desde o anúncio, pelo Governo do Estado, da contratação emergencial de uma nova empresa para operar o transporte aquaviário na Baía de Guaratuba, e a caducidade do contrato.

Surpresa com a ação do Governo, ao divulgar a informação antes de comunicá-la, fato que gerou uma série de notícias falsas e caluniosas, a empresa afirma que irá honrar todos os compromissos assumidos. BR Travessias confirma ainda que desde o anúncio do Governo, vem priorizando os pagamentos de salários dos colaboradores.

Sobre informação divulgada nesta quarta-feira (09/02) de que funcionários vindos de Belém do Pará estariam “vivendo em situação análoga à escravidão, passando por privações”, a empresa repudia veemente a afirmação e explica que os referidos colaboradores viviam em casas alugadas pela empresa e não passavam necessidade.

ALERTA: A mesma publicação trouxe um pedido de auxílio para a compra de passagens e alimentação para os funcionários do Norte do país. A empresa alerta para a possibilidade de má-fé, de alguém estar se aproveitando da situação para arrecadar dinheiro em nome dessas pessoas.

Voltando para casa – Os dez colaboradores do Norte do país estão recebendo seus acertos corretamente, já têm passagens aéreas emitidas e estão voltando para casa.

Por último, a BR Travessias lamenta todos os transtornos acarretados aos usuários, lembrando que fez investimentos e lutou bravamente para operar em condições desfavoráveis, já que tanto as estruturas dos portos, como a própria sede da concessão, e os equipamentos (três ferry boats) recebidos, apresentavam avançado estado de deterioração que denotavam, no mínimo, uma década sem manutenção.

Guaratuba, 9 de fevereiro de 2022