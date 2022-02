Morador do Descoberto é preso por maus tratos a cães e gatos

Morador do Descoberto é preso por maus tratos a cães e gatos

Foto: PCPR

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem por maus-tratos a oito animais, entre cães e gatos, na localidade rural de Descoberto, nesta terça-feira (8).

A PCPR chegou até o local após o registro de um boletim de ocorrência, no dia 11 de dezembro, feito por vizinhos do suspeito, indicando apropriação indevida de terras e ameaças. Na ocasião, foi apreendido um papagaio mantido em cativeiro.

No local, os policiais verificaram que os cães estavam desnutridos e com ferimentos. O homem foi notificado mas não tomou as providências, resultando na prisão em flagrante e uma multa de R$ 89.484,63. Os animais foram encaminhados para lares temporários e serão castrados e doados.