Peça que combate o bullying se apresenta em Matinhos

A peça teatral “O palhaço, a bailarina e a alegria de estudar” se apresenta aos alunos da rede municipal de ensino de Matinhos nesta quinta e sexta (10 e 11) , em sessões às 10h e as 14h.

Serão duas apresentações por dia e de forma gratuita nas seguintes instituições: Escola Municipal Francisco dos Santos Junior, Escola Municipal Luis Carlos dos Santos, Escola Municipal Caetana Paranhos e Escola Municipal Elias Abrahão. O espetáculo mistura elementos do circo e do teatro e tem como protagonistas os personagens do Palhaço e da Bailarina.

Um dos objetivos da peça é alertar para os riscos de bullying e ensinar às crianças, de forma divertida, que todos são iguais e merecem respeito na sociedade.

O projeto foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal e conta com patrocínio da Copel, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Caminhos do Paraná e J. Malucelli. A iniciativa é da artista Geovana de Abreu Salgueiro, diretora artística de espetáculos cênico-teatrais-circenses em Ponta Grossa há cinco anos. Geovana interpreta a Bailarina e o artista circense Robert Salgueiro interpreta o papel do Palhaço. A coordenação é da ABC Projetos Culturais.

“Trata-se de um espetáculo educacional, lúdico e surpreendente, interligando arte, cultura e educação para combater o bullying, depressão infantil e evasão escolar”, explica Geovana.

No enredo da peça, o Palhaço é atrapalhado, desatento e fala de forma errada. Já a Bailarina sofre bullying por não seguir os padrões impostos pela sociedade, não sendo alta e nem magra, por exemplo. “Os dois personagens acabam se ajudando e isso contribui para os alunos se aceitem como são, respeitem os colegas e se sintam motivados a estudar”, conta a diretora.

De maneira lúdica, a peça pretende ensinar a importância do respeito mútuo aos estudantes. “Os personagens são lúdicos, inocentes, cheios de desafios e questões e se ajudam mutuamente, se elogiam, pois cada um é importante e todos juntos são mais importantes ainda”, completa a diretora.

A apresentação contará com transmissão com audiodescrição instantânea para pessoas com deficiência visual e tradução em libras para pessoas com deficiência auditiva. Durante a apresentação, haverá momentos de interação entre os autores e as crianças. “O poder transformador da arte como forma de proporcionar saúde mental para as crianças é transcendental, pois a arte permite explorar caminhos muito benéficos no inconsciente das crianças, despertando criatividade, imaginação, autoestima e qualidade de vida”, ressalta Geovana.

Foto e informações: ABC Projetos Culturais