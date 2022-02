Grupo de voluntários retoma atividades com ação ambiental na Ilha do Mel

Depois de dois anos com suas atividades suspensas por causa da pandemia, um grupo de voluntários muito atuante retomou suas ações com uma mobilização voltada à preservação ambiental na Ilha do Mel.

As atividades incluíram recolhimento e separação de resíduos encontrados na praia e aconteceram em parceria com os integrantes do projeto Ondas da Transformação, desenvolvido pela Associação de Surf de Paranaguá (Aspar) em escolas públicas de Paranaguá, e que tem o apoio institucional da Cattalini Terminais Marítimos, empresa do Porto de Paranaguá. Na ação, todos usaram máscaras e equipamentos de proteção e cumpriram as regras de prevenção à covid-19.

Criado em janeiro de 2019, o grupo é formado por funcionários da Cattalini e realiza ações voltadas às áreas social e ambiental. Segundo o diretor-presidente da Cattalini, José Paulo Fernandes, o grupo fortalece o Programa de Sustentabilidade da empresa, com apoio a projetos sociais que buscam valorizar a comunidade e incentivam a educação, cultura, saúde, esporte e bem-estar.

“O nosso colaborador cada vez mais está sensível a essas causas e, ao integrar o nosso grupo de voluntariado, doa parte do seu tempo exatamente para esses programas de apoio à comunidade. Queremos, de fato, que a comunidade tenha orgulho da Cattalini, no sentido de ela enxergar que a empresa gera benefícios, riqueza e valoriza a comunidade, até porque grande parte dos nossos colaboradores mora exatamente nessas comunidades do entorno”, declarou.