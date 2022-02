Acordo com nova empresa encerra segunda paralisação no ferry boat

Acordo com nova empresa encerra segunda paralisação no ferry boat

Cancela levantada marca encerramento da paralisação

Nova paralisação no ferry termina com promessa da Internacional Marítima de pagar salários devidos pela BR Travessias

Os marinheiros que trabalham na travessia da baía de Guaratuba voltaram a paralisar as embarcações às 8h desta quinta-feira (10) após não receberem os salários prometidos pela empresa BR Travessias. Depois de duas horas voltaram ao trabalho em um novo acordo.

A BR Travessia teve o contrato de concessão rompido pelo Governo do Estado e deixou de operar o serviço à meia-noite desta quarta-feira (9). Em seu lugar, entrou a empresa Internacional Marítima, contratada emergencialmente por seis meses

Sem receber o salário de janeiro, que esperavam que seria pago no sábado (5), e com a saída dos empregadores, os funcionários pararam a travessia por volta das 18h de ontem e só voltaram a trabalhar cerca de duas horas depois. Eles afirmam que conseguiram um acordo em que o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) se comprometeu a garantir o pagamento até às 18h, o que não se confirmou.

Após a paralisação de hoje, o representante da Internacional Marítima, Luiz Henrique Alves, firmou publicamente com os marinheiros o compromisso de pagar o salário devido pela BR Travessias, do mês de janeiro, para encerrar a paralisação no ferry boat.

Em conversa com os marinheiros no porto de embarque, Luiz Alves disse que iria fazer o depósito nas contas nesta sexta-feira (11) ou, “no mais tardar, segunda-feira” (14). O valor em aberto de salários, segundo a nova empresa, inicialmente seria de R$ 195.176,00. Durante a conversa, ele afirmou que a empresa vai ver posteriormente como terá ressarcimento deste valor. Depois nós vamos nos entender com o DER como vamos receber de volta”, disse o representante. Durante as negociações, também ficou acertado que todos os trabalhadores serão contratados pela nova operadora.

Os marinheiros ainda reivindicam o pagamento de horas extras trabalhadas e os valores da rescisão dos contratos, que deverão ser acertados pela BR Travesssias ou peo DER.

Embarque começando