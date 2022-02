Foz do Iguaçu já é um dos destinos mais procurados para o feriadão de Carnaval

Foto: Adilson Borges Lago

Foz do Iguaçu aguarda um excelente movimento durante o feriadão de Carnaval (26 de fevereiro a 1º de março) conforme consultas e confirmações de reservas de leitos nos principais hotéis e resorts, além de contratação de serviços de receptivos e compra de ingressos nos atrativos turísticos. A expectativa é receber entre 15 a 20 mil visitantes, normalmente famílias, que buscam momentos de descanso e lazer no destino.

Para receber a grande quantidade de turistas os atrativos, incluindo as Cataratas do Iguaçu, preparam a logística que inclui o horário estendido e o funcionamento na segunda-feira (28), dia da semana onde normalmente estão fechados. O setor comercial, incluindo shoppings centers, bares e restaurantes aguardam um bom movimento, apesar do cancelamento do Carnaval no município, devido à pandemia de covid-19.

Ocupação hoteleira

A expectativa de ocupação hoteleira é de 100% para o feriado, uma dos melhores do ano em termos de movimento, conforme registros de anos anteriores. O complexo Mabu por exemplo, já tem uma projeção de ocupação conforme pedido de reservas. As reservas para o My Mabu estão em 53% dos leitos, enquanto do Mabu Thermas Grand Resort chegam a 68%. Outros hotéis e resorts de Foz aguardam movimento similar. A prospecção é do início do mês.

De acordo com o diretor de vendas do Mabu Hotéis & Resorts, Luciano Motta, o que está sendo percebido é que atualmente a janela de reservas é menor, principalmente agora no momento “pós pandemia”, onde as pessoas estão reservando com menos tempo de antecedência e que os números de reservas devem aumentar nos próximos dias, podendo chegar a 100% de ocupação.

“Mesmo assim, a expectativa é boa para o Carnaval. Estamos com uma programação diversificada para hóspedes de todas as idades que conta com trio elétrico, luau, festa das máscaras, roda de samba, feijoada com samba, pool party e outras atividades. Além disso, hóspedes Mabu têm ingresso ao Blue Park incluso na hospedagem”, disse.

Novidades no setor de compras

O visitante que vir a Foz do Iguaçu no feriado terá algumas novidades no setor de compras. Recentemente foi inaugurado o primeiro duty free wine do Brasil, a Vinoteca Rótulos do Mundo. Localizada no centro de Foz do Iguaçu a empresa traz a possibilidade de degustar e conhecer novos vinhos e espumantes. A vinoteca possui um portfólio de vinhos de várias regiões do mundo, incluindo os argentinos, chilenos, uruguaios, franceses, italianos, portugueses, californianos, africanos, entre outros.

Com a elevação da cota feita pela Receita Federal desde o início do ano é possível adquirir até US$ 500 sem pagar impostos. Somado a mais U$ 500 para quem faz compras em Ciudad del Este (Paraguai) ou Puerto Iguazú (Argentina), o turista consegue adquirir ótimos produtos importados, sem se incomodar com a questão de tributação na alfândega.

Lembrando que ainda existem outros dois duty free em Foz do Iguaçu que comercializam, além de bebidas, eletrônicos, smartphones, roupas, perfumes, entre outros artigos importados. O Liberty Duty Free está localizado no Shopping Cataratas JL, no centro da cidade, e a Cellshop Duty Free no Shopping Catuaí Palladium, na Avenida das Cataratas.

Novo atrativo

A outra novidade é no setor de lazer. Foi inaugurado em dezembro do ano passado uma grande roda-gigante, localizada na região do Marco das Três Fronteiras onde está sendo construída a Ponte Integração. Batizada de Yup Star Foz, o empreendimento proporcionará aos visitantes uma nova forma de observar toda a fronteira. A roda gigante está preparada para receber cerca de 500 mil pessoas por ano. Cada volta na roda-gigante acomoda 288 pessoas, distribuídas por 36 cabines totalmente climatizadas.

Além da vista panorâmica, o parque da Yup Star conta com o Star Café, espaço com diversas opções de alimentos e bebidas como pipocas doces, hambúrgueres, sucos e sorvetes, e uma agradável área externa para os visitantes realizarem uma pausa no passeio e com a Star Shop, onde é possível adquirir diversas opções de lembranças como canecas, camisetas, chaveiros e copos com a temática local.

