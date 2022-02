Matinhos tem mundial de beach tennis nos Jogos de Aventura e Natureza

Fotos: Paraná Esporte

Matinhos recebeu mais de 600 atletas na prova do campeonato mundial de beach tennis, que começou nesta quinta-feira (10) e vai até domingo (13).

A competição acontece na Arena de Caiobá do projeto Verão Paraná e faz parte do calendário dos Jogos de Aventura e Natureza.

Os atletas melhores ranqueados do mundo já confirmaram presença, entre eles italianos, russos, espanhóis e brasileiros. A modalidade é regida pela Federação Internacional de Tênis e já faz parte dos Jogos Mundiais de Praia, do Comitê Olímpico Internacional.

Esta é a única etapa de 2022 confirmada no Paraná até o momento. O Brasil deve sediar mais de 15 torneios com premiação igual ou superior a US$ 15 mil, incluindo dois eventos Sand Series – equivalentes aos Grand Slams do tênis –, além da Copa do Mundo de seleções.

JOGOS DE AVENTURA E NATUREZA – Os Jogos de Aventura e Natureza são um projeto inovador que une a prática esportiva, o turismo e a natureza em um evento itinerante que beneficia a população paranaense tanto esportivamente quanto economicamente. Uma iniciativa pioneira no Brasil em formato e abrangência.

Sua edição inaugural, em 2019, contou com a participação de mais de 20 mil atletas nas competições, realizadas em 26 municípios de três regiões do Estado: Litoral, Lindeiros e Angra Doce. Todas as modalidades realizadas em nível de competição foram chanceladas pelas federações que abraçaram a ideia, e agora passam a integrar os Jogos. Além disso, oficinas e cursos levaram esporte às comunidades e escolas locais, atendendo mais de 90 mil pessoas.

Na edição de 2021, os JANS aconteceram em duas etapas, com 20 municípios-sede de duas regiões do Estado – Litoral e Lindeiros – num total de 30 modalidades.

Em 2022 serão 5 etapas: Litoral (10 a 13 de fevereiro), Noroeste (29 de março a 3 de abril), Norte (28 de junho a 3 de julho), Angra Doce (16 a 21 de agosto) e Lindeiros (11 a 20 de novembro). Além das competições, serão promovidos oficinas e cursos gratuitos das modalidades para as comunidades e unidades de ensino locais.