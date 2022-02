Guaratuba tem Festival das Águas no píer público

Guaratuba recebe neste final de semana o Festival das Águas, com provas promovidas pela Federação Paranaense de Canoagem (Fepacan) e que fazem parte dos Jogos de Aventura e Natureza do Governo do Estado.

As atividades acontecem entre hoje e domingo (11, 12 e 13), no píer público da baía, na Praça dos Namorados.

Confira a programação:

Passeios e Canoa Havaiana, dia 12 e 13/02 a partir das 9 horas;

Iatismo com as categorias Optmist, Dingue e Laser, Snipe e Lightning e Prancha à Vela, do dia 11 a 13/02 a partir das 8 horas;

Stand Up Paddle dia 13/02 a partir das 9 horas;

Canoagem com provas: Caiaque Polo, Seaside Cross e Maratona, dia 11 a 13/02 a partir das 8 horas;

De acordo com a Prefeitura de Guaratuba, nos dias 11, 12 e 13 o píer público estará fechado para realização das atividades: somente poderão utilizar o píer as pessoas que participarem do evento.

Divulgação – As provas têm apoio da Superintendência Geral do Esporte do Estado e são promovidas pela Federação Paranaense de Canoagem (Fepacan).

A expectativa da organização é que mais de 100 atletas entre 10 a 24 anos participem das competições que terá como objetivo maior a divulgação da canoagem prevendo em futuro próximo a inserção de 5 núcleos no Llitoral (Guaratuba, Matinhos, Antonina, Pontal do Paraná e Paranaguá).