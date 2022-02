Litoral do Paraná já tem 22 locais impróprios ao banho

Mais 4 pontos do Litoral do Paraná reaprovaram na qualidade das águas e foram considerados impróprios ao banho. Por outro lado, dois outros locais passaram de impróprios, na última semana, para próprios: na altura da rua Pará, no balneário Ipanema, em Pontal do Paraná; e no Posto de Salva Vidas da Praia Brava de Caiobá, em Matinhos.

O Litoral passa de 20 para 22 locais impróprios ao banho, ao esporte e ao lazer. São 12 pontos entre os 42 monitorados semanalmente e 10 nas saídas de rios e canais, que são impróprios o ano todo.

Os dados são do 7º Boletim de Balneabilidade do Instituto Água e Terra (IAT), divulgado nesta sexta-feira (4), que indica qualidade própria em todos os pontos monitorados das praias de água doce na Costa Oeste e na região Norte. Ao todo, são monitorados 17 locais nas duas regiões.

Os locais monitorados semanalmente que estão impróprios ao banho

Guaratuba (3): Praia Caieiras (à esquerda da rua Frederico Nascimento), Praia dos Magistrados e Praia Central (à esquerda da rua Ponta Grossa);

Matinhos (4): na altura da rua Jacarezinho, na Praia Brava de Caiobá; 2 na altura das ruas Tamboara e da rua Toledo, ambos no Balneário Riviera; a 500 metros à esquerda do rio Matinhos, no Balneário Flamingo.

Pontal do Paraná (1): na altura da Avenida Paranaguá, no Balneário Shangri-lá.

Antonina (1): Ponta da Pita.

Ilha do Mel (3): Pontinha, em frente ao módulo policial e à direita do trapiche ,ambos no lado da baía de Encantadas; e em frente à Praça de Alimentação no Mar de Fora de Encantadas.

Os 10 locais permanentemente impróprios:

Guaratuba (7): rio Brejatuba, galeria da Mal Deodoro, canal da Clevelândia, canal do Camping Municipal (Brejatuba), rio das Pedras, rio do Tenente (Nereidas) e rio Saí-Guaçu (Barra do Saí).

Matinhos (2): rio Matinhos e canal Caiobá

Pontal do Paraná (1): rio Olho D’água.

As 17 praias de água doce monitorados do Norte e Oeste do Estado não apresentam nenhum local impróprio ao banho.

Confira os boletins do Litoral e da Costa Oeste.