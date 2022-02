Passarela de Caieiras desaba e deixa duas mulheres machucadas, em Guaratuba

Parte da passarela de Caieiras, em Guaratuba, desabou por volta das 14h desta sexta-feira (11), com sete pessoas em cima – número atualizado após informação de uma das vítimas.

Duas mulheres se machucaram, uma com ferimentos leves. A outra, Maria Lucia Camaragode 48 anos, foi atendida pelos guarda-vidas e pela equipe da ambulância do Corpo de Bombeiros e, em seguida, encaminhada ao Pronto Socorro de Guaratuba. “Tive várias escoriações pelo corpo, pernas, mão etc.“, contou ao Correio do Litoral por Whatsapp, depois de ser atendida. “Foi em cima de mim que o concreto estava”, contou. “Senti muita dor, não quebrei nada graças a Deus, ainda não era minha hora, sorte minha que fiquei entre duas pedras e o concreto não ficou com todo peso em mim”, disse.

“O susto foi muito grande, minha dor está sendo possível aguentar, precisa acontecer coisas terríveis para ser tomada providência”, desabafou.

A estrutura foi construída pela comunidade, em 2012, por cima das pedras que vão da praia até a baía. Já houve vários acidentes, contam moradores. Após a queda de hoje, uma faixa de plástico foi colocada pelos bombeiros para sinalizar que o local não deve ser usado.

A produtora cultural Angela Meschino estava na praia naquele momento e fez estas imagens.