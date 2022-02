Passarela de Caieiras desaba e deixa duas mulheres machucadas, em Guaratuba

Parte da passarela de Caieiras, em Guaratuba, desabou por volta das 14h desta sexta-feira (11), com quatro pessoas em cima.

Duas mulheres se machucaram, uma com ferimentos leves. A outra, de 48 anos, foi atendida pelos guarda-vidas e pela equipe da ambulância do Corpo de Bombeiros e, em seguida, encaminhada ao Pronto Socorro de Guaratuba. Ela teve luxação na perna e no pé esquerdo, além de escoriações.

A estrutura foi construída por cima das pedras que vão da praia até a baía. Já houve vários acidentes, contam moradores. Após a queda de hoje, uma faixa de plástico foi colocada pelos bombeiros para sinalizar que o local não deve ser usado.

A produtora cultural Angela Meschino estava na praia naquele momento e fez estas imagens.