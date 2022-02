Menino leva choque e é socorrido em uma ação que começou com o vizinho

Imagem: BPMOA / Reprodução

Por volta das 19h deste sábado (19), um bombeiro militar que passava na avenida Paraná, em Guaratuba, foi parado por um homem que levava uma criança desacordada para o Pronto Socorro.

O menino de 12 anos havia tomado um choque elétrico ao tentar tirar maracujás de uma árvore com o uso de uma haste metálica, no bairro Nereidas, e foi socorrido pelo vizinho que o colocou no carro.

A criança estava em parada cardiorrespiratória. O atendimento foi feito na calçada, com ajuda de uma enfermeira que mora nas proximidades. A criança foi reanimada e atendida pelos socorristas dos Bombeiros que chegaram em seguida. A ambulância o levou até o Aeródromo Municipal, onde já estava pousando o helicóptero da Polícia Militar.

No local, após 30 minutos de reanimação cardiopulmonar pela equipe médica, o menino retomou pulso e respiração, sendo estabilizado e encaminhado ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, pelo helicóptero Falcão 08.