Polícia Ambiental flagra irregularidade em área de proteção em Guaratuba 

Equipes do pelotão de Guaratuba da Polícia Ambiental encontraram dois imóveis irregulares em áreas de preservação permanente às margens da PR-412, na localidade de Boa Vista, em Guaratuba, neste sábado (12).

Na altura do Km 20, os policiais localizaram um desmate de cerca de 4.000 metros quadrados em uma área com vegetação secundária em estágio médio de regeneração.

No local, o responsável pelo imóvel afirmou que quando o comprou já estava degradado. Ele apresentou contrato de compra e venda para confirmar a data. De acordo com a Polícia Ambiental, imagens de satélite confirmaram a veracidade das informações.

“No entanto, a vegetação do local está sendo mantida baixa, o que impede sua regeneração natural”, relata a Polícia Ambiental. Assim sendo, o proprietário foi autuado administrativamente, foi multado em R$ 5 mi e teve o imóvel embargado. Ele também responderá a termo circunstanciado.

No imóvel ao lado, no KM 21,5, os policiais constataram a construção de algumas residências e utilização irregular de áreas consideradas de preservação permanente.

No local não foram localizados os autores e as equipes irão retornar ao local. As construções foram fotografadas e suas áreas georreferenciadas.