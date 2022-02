Atletas de diversas regiões do Paraná participam do Festival das Águas

A baía de Guaratuba recebeu neste final de semana o Festival das Águas 2022, que aconteceu no píer público da Praça dos Namorados.

O Festival das Águas é promovido pela Federação Paranaense de Canoagem (Fepacan) e pela Superintendência Geral do Esporte, como parte dos Jogos de Aventura e Natureza. As provas contaram com apoio da Usina de Itaipu.

Participaram 140 atletas, sendo 100 da canoagem e 40 do Iatismo, com idades entre 10 e 24 anos, das cidades de Paranaguá, Curitiba, Foz do Iguaçu, Tibagi, Siqueira Campos e Tomazina.

Teve competições das modalidades de canoagem (seaside cross, maratona e caiaque polo), iatismo (optimist, dingue e laser, snipe, lightning e prancha à vela). No domingo foi realizada a competição de stand-up paddle e passeios de canoa havaiana.

De acordo com o superintendente do Esporte do Paraná, Helio Renato Wirbiski,o evento tem importância lúdica. “Não queremos ensinar a essas crianças somente o esporte, mas a preservar a natureza, sendo este um dos principais objetivos. Esse evento tem um fator educativo muito importante nesta área ambiental”, explica.

Wirbiski também aponta a possibilidade de ampliar o quadro de competições náuticas no estado do Paraná, com o intuito de valorizar e fomentar ainda mais esta modalidade. “Queremos levar às represas da Região Metropolitana de Curitiba e também para a capital. Então já temos o compromisso com todos esses esportes e devemos começar em Piraquara, com a escola de Vela e Náutica, por exemplo”.

Para o presidente da equipe da Atoca de Tomazina, Luciano Ribeiro de Souza, competições desta magnitude são essenciais para os novos atletas e também para os mais experientes, pois além de trabalhar o psicológico, a experiência é essencial para os mais jovens.

“Costumo dizer que a canoagem é um esporte atípico, pois as outras modalidades são praticadas por lazer e na minha visão a canoagem tem um jeito especial que vai além disso. Por isso, trabalhamos com os atletas a possibilidade de serem níveis de seleção brasileira e competir nacional e internacionalmente. Os atletas precisam de eventos como esse, para dar rodagem e bagagem nos próximos eventos,” avalia.

O diretor da Secretaria Municipal do Esporte do Lazer de Guaratuba, Valdir Nunes, destacou o diálogo entre o governo estadual e municipal para conseguir trazer este evento para a cidade.

“É um marco para Guaratuba, pois estimula a criação de projetos e valoriza ainda mais a nossa baía, que tem uma estrutura muito boa para esportes náuticos e onde podemos oferecer à nossa comunidade e também ao turista vários eventos desta natureza”, diz. “Além disso, o investimento no desporto de base é fundamental para que o esporte não cresça só em Guaratuba, mas sim em todo o estado do Paraná”, concluiu.