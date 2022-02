Matinhos assiste à formatura de 30 novos guarda-vidas

Na manhã desta segunda-feira (14), aconteceu, em Matinhos, a formatura do Curso de Guarda-Vidas 2021/2022 do Corpo de Bombeiros do Paraná.

Os 30 bombeiros militares que passaram por quase quatro meses de dedicação exclusiva ao curso, participaram da solenidade que encerrou o ciclo de instruções teóricas e práticas desenvolvidas na sede do Centro de Ensino e Instrução, em São José dos Pinhais, e no 8º Grupamento de Bombeiros, no Litoral.

Os primeiros colocados do curso – cabo Artur Vinícius de Souza Damas, cabo Bruno Grockoski e soldado Gustavo de Souza Charello – foram homenageados. Foram agraciados, também, militares que tiveram importância fundamental para a formação dos novos guarda-vidas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Paraná, o curso de guarda-vidas da corporação é referência em âmbito nacional na preparação de profissionais para a realização de atividades de salvamento aquático no mar, nas represas e nos rios. É considerado, também, um dos cursos mais exigentes dos Bombeiros devido ao alto grau de esforço físico e psicológico despendidos pelos alunos durante os períodos de treinamento.

Ao final da solenidade, os novos guarda-vidas, bombeiros militares de diversas cidades do nosso Estado, fizeram a tradicional entrada ao mar, em busca da tão almejada camiseta amarela.

O evento, que teve número reduzido de convidados e todas as medidas preventivas à disseminação da covid-19, contou com a presença do comandante do Corpo de Bombeiros, coronel QOBM Manoel Vasco de Figueiredo Junior, do comandante do 1º Comando Regional Bombeiro Militar, coronel QOBM Gilberto Gavilovski; do comandante do 8º Grupamento de Bombeiros, tenente-coronel Pedro Wagner Ogaki Malacrida; do chefe do Centro de Ensino e Instrução, major QOBM Eduardo José Slomp Aguiar; e do representante do prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, sargento da reserva remunerada João Carlos, secretário municipal de Segurança.

Fonte: Comunicação Social do Corpo de Bombeiros na Operação Verão