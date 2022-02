Deputado cobra prefeitura e governos por segurança para ciclistas em Paranaguá

O deputado estadual Goura Nataraj (PDT) denuncia mortes por atropelamentos de ciclistas em Paranaguá e cobra providências das autoridades.

“Em menos de uma semana, dois ciclistas perderam a vida em Paranaguá, que em 2019 recebeu o título de Cidade Amiga da Bicicleta”, publicou no Instagram. “Isso é inadmissível, mas é o triste retrato do Paraná, o 3º estado do Brasil com mais mortes de ciclistas”.

De acordo com a postagem, no dia 18 de janeiro, Jéssica Pereira dos Santos, de 29 anos, pedalava na Ayrton Senna quando foi atingida por um caminhão que furou o sinal vermelho. Ela veio a falecer no dia 23. Um doa antes da sua morte, Edvaldo Esteche, de 64 anos, voltava de bicicleta para casa quando morreu atropelado na PR-508.

O deputado informa que “diante de tantos casos de acidentes graves na região”, ele solicitou ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Governo do Paraná e à Prefeitura de Paranaguá medidas urgentes que melhorem a segurança de ciclistas e pedestres na Av. Ayrton Senna (BR-277) e em outras áreas de grande circulação no município”.

“O que é mais caro: investir em infraestrutura viária ou continuar pagando o preço de tantas vidas perdidas? #ChegaDeMortes! Por mais segurança e mobilidade ativa no Paraná”, conclui.

O deputado pede para Prefeitura e governos uma travessia elevada na av. Ayrton Senna e mais segurança para os ciclistas no município.

Questionada, a Prefeitura de Paranaguá não comentou o ofício do deputado nem sobre medidas que poderia tomar em relação a “outras áreas de grande circulação no município”, conforme Goura publicou. “Esclarecemos que toda ação junto à Avenida Ayrton Senna é de responsabilidade do Governo Federal”, respondeu a prefeitura.