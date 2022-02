Guaratuba anuncia que receberá R$ 500 mil para cirurgias

Secretaria Municipal da Saúde (Foto: Prefeitura de Guaratuba)

O Município de Guaratuba fez adesão ao Programa Opera Paraná que promete desafogar a imensa fila de cirurgias eletivas gerada pela pandemia.

Só para Guaratuba foram destinados quase R$ 500 mil em cirurgias eletivas que se dividem nas seguintes especialidades: sistema osteomuscular, aparelho digestivo, aparelho da visão, aparelho geniturinário, vascular, vias aéreas superiores e do pescoço.

As cirurgias eletivas foram suspensas em todo o Brasil, em 2020 e 2021, para garantir leitos, insumos e medicamentos aos pacientes com covid-19. Neste ano, o governo do Paraná triplicou o orçamento anunciado anteriormente para cirurgias eletivas, que são procedimentos que não põem em risco a vida do paciente se não forem realizados, mas que podem piorar o quadro clínico se demorarem, como no caso de catarata ou pedra na vesícula.

Segundo a prefeitura, o deputado estadual Nelson Justus foi quem intermediou a adesão do município ao programa. Ele comentou que a saúde foi direcionada exclusivamente à covid-19, que o apoio do estado na retomada de outros serviços é fundamental e o secretário Beto Preto teve a sensibilidade de enfrentar esse problema.

O secretário municipal da Saúde, Gabriel Modesto, disse que o Governo do Estado pediu para que cada município indicasse sua maior necessidade de cirurgia eletiva. “Vamos dar bastante vazão à demanda reprimida de cirurgias eletivas. São R$ 500 mil investidos em cirurgias somente para moradores de Guaratuba durante esse ano, o que vai permitir diminuir a fila e dar mais qualidade de vida a quem ficou na espera durante a pandemia”, ressaltou o secretário.