Abertas as inscrições para prova de capitão amador

Estão abertas até o dia 14 de março as inscrições para a prova de capitão amador 2022. A inscrição deve ser feita com agendamento na Capitania dos Portos do Paraná, em Paranaguá.

No momento da inscrição será agendado a data do exame teórico que também será na Capitania. A previsão é que a prova aconteça no dia 27 de abril, às 14h, com questões relacionadas à Navegação Astronômica e Eletrônica, Estabilidade de embarcações, Meteorologia, Oceanografia, e Sobrevivência no Mar.

Para se habilitar como capitão amador é pré-requisito o candidato ser mestre amador. Com a habilitação de capitão amador, o navegador está apto para conduzir embarcações de esporte e recreio entre portos nacionais e estrangeiros sem limite de afastamento da costa, exceto motoaquática.

Segue abaixo a documentação necessária para realizar a inscrição:

Ficha de Inscrição e Requerimento fornecidos pela Capitania dos Portos;

Cópia Autenticada de RG e CPF;

Cópia Autenticada do Comprovante de Endereço em nome do Candidato (Água, luz ou Telefone / 30 dias);

Cópia Autenticada CNH válida (substitui o atestado médico);

Cópia autenticada da habilitação de mestre amador válida;

Obs: Amador sem comprovação de endereço em seu nome poderá apresentar: 1. Declaração de Residência, fornecida pela Capitania dos Portos;

Candidatos que não possuem CNH deverão apresentar atestado médico.

O custo da inscrição é de R$ 49, a ser pago através de GRU emitida pelo site deve ser paga com pelo menos 2 dias antes do comparecimento para a inscrição:

https://www3.dpc.mar.mil.br/scam/emitgruscam/solicitar_servico.asp > CAPITANA DOS PORTOS DO PARANÁ > AMADOR > SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS > CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DE AMADOR.

Após o pagamento do GRU, deverá ser realizado o agendamento da inscrição através do site oficial da Capitania dos Portos: https://www.marinha.mil.br/cppr/agendamentoeletronico

Mais informações:

Telefone da Capitania dos Portos do Paraná: (41) 3721-1500

Endereço: Benjamin Constant, 707 – Centro Histórico – Paranaguá.

Para quem vem de Curitiba ou do litoral é só seguir em frente na BR 277 até chegar na Av. Coronel José Lobo, dobrar a direita e seguir em frente até o final da avenida, em seguida dobrar novamente a direita e já estará na Capitania dos Portos do Paraná.

Com informações da Secretaria Municipal da Pesca e Agricultura de Guaratuba e Capitania dos Portos do Paraná